Тренер ХК «Сибирь» извинился за разгром от «Трактора» в последнем матче 2023 года

Исполняющий обязанности главного тренера «злых снеговиков» Сергей Кривокрасов, на послематчевой пресс-конференции, попросил прощения у новосибирских болельщиков за фиаско и заявил: его команда вышла на лед неподготовленной.
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