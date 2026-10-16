Народный артист России Александр Буйнов объяснил, почему не стремится регулярно посещать врачей. По его словам, даже обычный поход в больницу может стать поводом для слухов о его состоянии.
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