Русские размолотили «неприступный» Омельник — и Запорожский фронт бандеровцев начал сыпаться В Генштабе ВСУ просчитали стратегические последствия потери села и пришли в ужас, Орехову осталось быть украинским очень недолго Военнослужащие 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии в ходе продолжительных и ожесточенных боев прорвали заблаговременно подготовленные оборонительные порядки противника и освободили населенный пункт Омельник Запорожской области.
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