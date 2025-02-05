Триумф музыки. Фото с выступления Дениса Мацуева в Барнауле

Большой концерт прошел в стенах Государственной филармонии Алтайского края Денис Мацуев в Барнауле / Фото: Евгения Савина В Барнауле 4 февраля состоялся концерт Дениса Мацуева в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений".
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