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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер Snake Eater скучает по Хидео Кодзиме: ” Очень хочу вновь поработать с Код...

Продюсер Snake Eater скучает по Хидео Кодзиме: ” Очень хочу вновь поработать с Код...

Продюсер Snake Eater скучает по Хидео Кодзиме: ” Очень хочу вновь поработать с Кодзимой и всей остальной командой”Нориаки Окамура, продюсер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (являющейся ремейком культовой MGS 3), появился в очередном промо-материале многообещающего ремейка.

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