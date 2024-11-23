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Царьград

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  • Вовладар Даров
    А об ракетах они видимо не знали,что существуют!ВСУ заминировали ...
  • Амара Карпова
    Господи Спаси и Сохрани🙏🙏🙏Алексей Смирнов: ...
  • Сергей Храмов
    Второй ракетный мощный удар будет по пограничным переходам, мостам, тунелям и мест передачи эл/энергии с Запада. Так ...Украина продолжае...

Балицкий рассказал о последствиях удара управляемой ракетой по порту Бердянска

Балицкий рассказал о последствиях удара управляемой ракетой по порту Бердянска

ВСУ нанесли ракетный удар по порту на Азовском море. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем телеграм-канале, что утром 23 ноября украинские вооруженные силы нанесли удар по порту Бердянска.

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