Балицкий рассказал о последствиях удара управляемой ракетой по порту Бердянска

ВСУ нанесли ракетный удар по порту на Азовском море. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем телеграм-канале, что утром 23 ноября украинские вооруженные силы нанесли удар по порту Бердянска.
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