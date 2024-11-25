Депутат АдГ Шмидт назвал позицию Шольца по ракетам Taurus предвыборным маневром

Депутат немецкого парламента (бундестага) от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт призвал не относиться серьезно к отказу Олафа Шольца передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине, поскольку его позиция может быть предвыборным маневром.