Депутат АдГ Шмидт назвал позицию Шольца по ракетам Taurus предвыборным маневром

Депутат немецкого парламента (бундестага) от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт призвал не относиться серьезно к отказу Олафа Шольца передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине, поскольку его позиция может быть предвыборным маневром.
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