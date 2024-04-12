СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА МАРИНА КОВАЛЬ МИНИСТР И "МОРЕ МУЖИКОВ": ДЕПУТАТ ХИНШТЕЙН РАЗОБЛАЧИЛ ЧИНОВНИКОВ-ИЗВРАЩЕНЦЕВ В Самарской области разгорается скандал, связанный с вероятной причастностью чиновников и сотрудников системы образования к представителям ЛГБТ*-сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии