Мюнхенская конференция: Джей Ди Вэнс отказался от встречи с канцлером Германии

Это решение, по данным Politico, является серьезным дипломатическим сигналом для лидера принимающей страны на фоне растущей трансатлантической напряженности, связанной с возможным мирным соглашением по Украине.
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