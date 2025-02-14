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Мюнхенская конференция: Джей Ди Вэнс отказался от встречи с канцлером Германии

Мюнхенская конференция: Джей Ди Вэнс отказался от встречи с канцлером Германии

Это решение, по данным Politico, является серьезным дипломатическим сигналом для лидера принимающей страны на фоне растущей трансатлантической напряженности, связанной с возможным мирным соглашением по Украине.

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