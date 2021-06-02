Взгляд

16 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Евросоюз дрогнул" на требования устранить список "недружественных стран" - Москва ответила что готова расширять его дальше

"Евросоюз дрогнул" на требования устранить список "недружественных стран" - Москва ответила что готова расширять его дальше

ЕС, вместе с главным дипломатом Боррелем могут уверенно ставить крест на всех своих надеждах, прижать Россию.

Вернуться к статье
136
Обсудить
Леонид
Кто-кто, а Польша с прибалтийскими "тиграми" в этом списке точно должны быть. С ошибкой 404 надо все взвешенно рассматривать.
степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алина
Валентин Щербаков
А чего мы церемонимся с этим лживым пиндосовским жополизом Боррелем, его давно пора включить в список нежелательных персон и исключить из переговорных процессов.
Борис Осипов
Piotr Priladyshev
Грубо, но как еще мягко и без мата россияне могут выразить свое отношнние к Европе не отличающейся честностью, правдивостью и порядосномтью.
Виктор Гутман
Блестящее послание Европе!!! И точное по сути!!!
HotRS
"список недружественных стран, которым запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатических представительствах." Я так понимаю, что это должно нанести сокрушительный удар по экономике списочных стран. Сейчас в списке Чехия и США. Чехия распадется на Моравию, Силезию и Карловы вары. Штаб-квартира Радио Свобода в Праге закроется. США уберут войска из Германии и Польши, а заодно и из Сирии. Как следствие, НАТО перестанет существовать. Вот что запрет животворящий делает!
Karmadon
США, Чехия... На очереди Англия, Польша, Латвия-Литва-Эстония, "братушки"... Кто еще, мрази брехливые?
Алексей
Брюссельские еврогоблины открыто называют Россию врагом, а нам запрещают называть их недружественными странами.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Тогда не будет предупреждения с маяка и хрен с вами садитесь на мель
Vladimir Lioubimcev
Запад уже сколько десятилетий ведет себя крайне недружественно в отношении России, а теперь у них какие-то претензии к России? Может, лучше пусть подумают о собственном поведении?
Юрий Вахрушев
Громкость звучания Жопезы Борреля полностью зависит от качества заокеанских подачек... поэтому остаётся только пожелать рупору ЕС здоровья, здоровья и ещё раз здоровья.

Картина дня

наверх