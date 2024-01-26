Увернувшийся от дрона-камикадзе военнослужащий ВС РФ раскрыл детали боевой работы

Российский боец с позывным Бабай, который совсем недавно смог выйти победителем в дуэли с дроном-камикадзе, раскрыл «Известиям» детали произошедшего, а также рассказал о своей боевой работе в зоне спецоперации на Украине.
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