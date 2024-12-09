В интервью New York Post избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ныне нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский стремится к прекращению огня и подписанию мирного соглашения с Россией, что может изменить ситуацию в регионе.
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