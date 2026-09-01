❕Константинов: Образование Крыма достигло высокого уровня, необходимо его сохранять и развивать Председатель Госсовета РК Владимир Константинов рассказал об открытии трёх новых школ — в Новониколаевке, Укромном и Феодосии.
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