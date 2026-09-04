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Царьград

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Пивоваров заявил о безупречности позиции "Динамо" по трансферам

Пивоваров заявил о безупречности позиции "Динамо" по трансферам

"Динамо" отказалось от трансферов Матеуса Мартинса и Гонсало Платы после неудачных медосмотров. Генеральный директор Павел Пивоваров уверен в безупречности позиции клуба.

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