Зампред ЦВС КНР заявил о высоком уровне отношений между Китаем и Россией

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся заявил, что сотрудничество между вооруженными силами России и Китая демонстрирует высокий уровень отношений двух стран и их особый характер.
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