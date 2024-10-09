Неандертальская женщина из Ирака обзавелась каштановыми волосами (и решительным взглядом)

Шокирующий скелет, обнаруженный в пещере Шанидар в 2017 году, продолжает исследоваться. В середине 20 века американский археолог Ральф Солецки проводил раскопки в большой пещере Шанидар в Иракском Курдистане.
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