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Неандертальская женщина из Ирака обзавелась каштановыми волосами (и решительным взглядом)

Неандертальская женщина из Ирака обзавелась каштановыми волосами (и решительным взглядом)

﻿﻿Шокирующий скелет, обнаруженный в пещере Шанидар в 2017 году, продолжает исследоваться. В середине 20 века американский археолог Ральф Солецки проводил раскопки в большой пещере Шанидар в Иракском Курдистане.

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