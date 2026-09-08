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Ортопед Игнатов: регулярная смена обуви помогут снизить риск возникновения проблем со стопами

Ортопед Игнатов: регулярная смена обуви помогут снизить риск возникновения проблем со стопами

За всю жизнь мы проводим на работе около 90 тысяч часов — и все эти дни стопы сталкиваются с самыми разными испытаниями, которые диктует профессия.

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