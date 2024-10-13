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5koleso.ru

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Анонсирован новый пикап Mazda BT-50 на платформе Isuzu D-Max

Анонсирован новый пикап Mazda BT-50 на платформе Isuzu D-Max

Японская компания готовится к презентации обновленного рамного пикапа Mazda BT-50, который в настоящее время выпускается там же, где производится другой японский пикап, хорошо знакомый российским автовладельцам — Isuzu D-Max.

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