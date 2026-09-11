Хоккей на высоких оборотах

SINTEC Group и ВХЛ открывают юбилейный, пятый совместный сезон. От Калуги до Норильска, от Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска — 30 команд из 26 регионов России выйдут на лёд в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги 2026/27.