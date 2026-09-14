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Полезные свойства свежего огурца: сколько нужно съедать в день для здоровья и молодости кожи

Полезные свойства свежего огурца: сколько нужно съедать в день для здоровья и молодости кожи

Огурцы — один из самых доступных и популярных овощей на российском столе. Мы едим их круглый год: свежие летом, малосольные в сезон заготовок, маринованные и бочковые зимой.

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