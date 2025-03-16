🔥 В Симферополе сильный пожар: в Марьино горит камыш По информации ГУ МЧС России по Крыму, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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🔥 В Симферополе сильный пожар: в Марьино горит камыш По информации ГУ МЧС России по Крыму, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.