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Реакция Киева на удар ВС РФ была незамедлительной

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повредили промышленные объекты. Назначенный Киевом глава госадминистрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил, что во временно подконтрольной украинским военным части региона объекты промышленной инфраструктуры получили повреждения.

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