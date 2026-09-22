В порту Тамань провели масштабную экологическую проверку: специалисты изучили состояние воздуха и почвы

В порту Тамань провели масштабную экологическую проверку: специалисты изучили состояние воздуха и почвыВ районе порта Тамань и ближайших населенных пунктов провели 3 694 экологических исследования.
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