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Бербок в Сирии не стали жать руку. А она привычно начала хамить: Детали от Welt

Бербок в Сирии не стали жать руку. А она привычно начала хамить: Детали от Welt

Анналена Бербок не дождалась привычного рукопожатия встречающей стороны в Сирии. Это объяснили традицией.

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Комментарии
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Eduard
Они в Европе уверовали,что мир их рабы?
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17 час.
Eduard
Якобы боролась за экологию,а превратилась в ведьму,на экологию ей наплевать!
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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1 час.

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