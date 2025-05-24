Трамп поручил построить в США 10 новых ядерных реакторов к 2030 году

К 2030 году в Соединенных Штатах должен быть построен десяток новых ядерных реакторов. Соответствующее поручение содержится в указе американского президента Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома.
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