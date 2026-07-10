Торговые сети впервые начали продавать социальные продукты себе в убыток

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) впервые зафиксировала отрицательную среднюю наценку на социально значимые продовольственные товары, продающиеся в крупных торговых сетях, — минус 1% от закупочной цены.
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