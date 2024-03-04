В Кремле не исключили встречу Путина с главой МАГАТЭ в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают контактов президента России Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в Россию.
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