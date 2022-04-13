Своими руками

2 624 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • geo u
    Автор школьник?Хитрые дачники: и...
  • olesia Рудык
    А статья то где???Стейки из капусты...
  • Lehanaizhe
    Милый пуфик? Одна покрышка 16 дюймов весит 4-5 кг, пуфик-это два колеса, ну и кто это изделие будет двигать?Вот как надо пере...

Вот почему я не выбрасывала даже маленькие остатки ткани. Получилось сшить очень красивую вещь в дом

Вот почему я не выбрасывала даже маленькие остатки ткани. Получилось сшить очень красивую вещь в дом

Сшейте очень красивый, яркий, необычный коврик своими руками из небольших остатков ткани. Посмотрите, какой он привлекательный и уникальный — такого ни у кого больше не будет! Размер и форма коврика может быть другой, в зависимости от вашего вкуса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх