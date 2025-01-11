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Виниры, коронки, мосты и импланты. Что нужно знать о протезировании зубов

Виниры, коронки, мосты и импланты. Что нужно знать о протезировании зубов

Зубной протез — это ортопедическая конструкция для замены поврежденного или отсутствующего зуба.  Зачем нужно протезирование зубов? Протезирование зубов — это важная процедура, которая помогает восстановить не только улыбку, но и здоровье всей полости рта и организма в целом.

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