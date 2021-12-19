Почти 80 тыс. человек в Якутии сидели без света из-за аварии

В Якутии свыше 78 тысяч человек остались без света из-за ЧП на линии электропередач. Как сообщается на сайте регионального правительства, инцидент затронул пять районов — Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы.