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Почти 80 тыс. человек в Якутии сидели без света из-за аварии

Почти 80 тыс. человек в Якутии сидели без света из-за аварии

В Якутии свыше 78 тысяч человек остались без света из-за ЧП на линии электропередач. Как сообщается на сайте регионального правительства, инцидент затронул пять районов — Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы.

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