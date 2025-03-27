Олег Царёв: Последние новости вокруг переговоров по Украине:

Последние новости вокруг переговоров по Украине:Министр финансов США, отвечая на вопрос, приемлемы ли для США условия, выдвинутые Россией для перемирия в Чёрном море, поставил вопрос снятия санкций в зависимость от действий Москвы:«Будет зависеть от дальнейших шагов российского руководства — … .