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Газета.ру

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Рябков: название БРИКС является брендом и сохранит свое название и в будущем

Рябков: название БРИКС является брендом и сохранит свое название и в будущем

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что объединение БРИКС сохранит свое название в будущем и после расширения его состава, так как это представляет собой бренд и узнаваемый "торговый знак".

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