Платформа Playroll завоевала двойное золото на международной премии Stevie Awards 2026

Глобальная HR-платформа Playroll, предоставляющая технологические решения для найма, расчета заработной платы и управления кадрами более чем в 180 странах мира, одержала победу сразу в двух ключевых номинациях международной премии Stevie Awards 2026 for Great Employers.
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