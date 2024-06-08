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Смоленская Газета

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Мошенники создали фейковый телеграм-канал смоленского губернатора

Мошенники создали фейковый телеграм-канал смоленского губернатора

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих официальных страницах в социальных сетях и в своём официальном телеграмм-канале сообщил о появлении фейкового «губернаторского» канала: «Друзья, мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram и пишут нашим предпринимателям от моего имени.

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