Мошенники создали фейковый телеграм-канал смоленского губернатора

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих официальных страницах в социальных сетях и в своём официальном телеграмм-канале сообщил о появлении фейкового «губернаторского» канала: «Друзья, мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram и пишут нашим предпринимателям от моего имени.