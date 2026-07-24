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Царьград

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17-летний водитель мопеда в Лабинске врезался в Hyundai

17-летний водитель мопеда в Лабинске врезался в Hyundai

В Лабинске 23 июля около 19:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал несовершеннолетний.

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