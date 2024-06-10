В Нижегородской области награждены подростки, оказавшие помощь в задержании грабителя

В конце апреля 2024 года в дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Дзержинску поступило сообщение о том, что неизвестный на улице ограбил пожилую женщину, вырвав у нее из рук пакет с кошельком внутри.
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