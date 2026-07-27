360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Юрист Хаминский разьяснил правила приема в вуз с психдиагнозом

Юрист Хаминский разьяснил правила приема в вуз с психдиагнозом

Психиатрический диагноз не всегда мешает поступлению в вуз: для большинства гражданских специальностей его не учитывают, а ограничения действуют лишь для отдельных направлений и военного обучения, сообщает Life.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии