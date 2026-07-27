Юрист Хаминский разьяснил правила приема в вуз с психдиагнозом

Психиатрический диагноз не всегда мешает поступлению в вуз: для большинства гражданских специальностей его не учитывают, а ограничения действуют лишь для отдельных направлений и военного обучения, сообщает Life.
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