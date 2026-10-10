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«Черный вторник» 1994-го: как за один день рубль рухнул на треть

«Черный вторник» 1994-го: как за один день рубль рухнул на треть

Дата 11 октября 1994 года вошла в историю российской экономики как «черный вторник». За один торговый день курс рубля к доллару рухнул почти на треть.

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