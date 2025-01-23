Волноваха поучаствует во всероссийской акции «Сад памяти» при поддержке Ямала

Ямал поможет Волновахе поучаствовать во всероссийской акции «Сад памяти». При поддержке северян жители подшефного региона смогут отдать дань уважения своим предкам, защищавшим Родину, рассказал директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрей Гаранин.
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