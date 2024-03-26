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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсия прервала серию из семи поражений от топ-10

Гарсия прервала серию из семи поражений от топ-10

27-я ракетка мира Каролин Гарсия победила №3 Коко Гауфф в четвертом круге в Майами – 6:3, 1:6, 6:2. Француженка прервала серию из семи поражений от соперниц из топ-10, которая началась в феврале 2023-го в Дохе.

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