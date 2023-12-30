НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Дмитрий Губерниев: «Хоккей тащит за собой весь спорт в России больше, чем футбол. Ну и биатлон мощнейшим образом проходит рядышком»

– Недавно вы работали на матче ЦСКА – СКА (0:2), вели студию. – Это хорошая история, ведь у меня, почти как по Жванецкому, порой спрашивают: «Давно ли вы в хоккее?» Напомню, что только в Москве я отработал два чемпионата мира – в «Мегаспорте» в 2007‑м и там, где сейчас блистательно выступает ЦСКА, в 2016‑м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх