Дмитрий Губерниев: «Хоккей тащит за собой весь спорт в России больше, чем футбол. Ну и биатлон мощнейшим образом проходит рядышком»

– Недавно вы работали на матче ЦСКА – СКА (0:2), вели студию. – Это хорошая история, ведь у меня, почти как по Жванецкому, порой спрашивают: «Давно ли вы в хоккее?» Напомню, что только в Москве я отработал два чемпионата мира – в «Мегаспорте» в 2007‑м и там, где сейчас блистательно выступает ЦСКА, в 2016‑м.