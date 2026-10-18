Что изменится в лимитах бронирования для оборонки и энергетики? Почему координационный центр сможет рекомендовать отмену статуса критичности? Как пересчитают базу для бронирования и кто выпадет из квоты? И какие шаги помогут бизнесу сохранить бронь до 20 октября? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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