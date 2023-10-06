Появились сведения о том, что россияне не могут зарегистрировать новые учетные записи Apple ID. Об этом пишет, в частности, Rozetked, который ссылается на Telegram-канал «Эмулятор техноблогера»: «С чем это связано, пока неизвестно.
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