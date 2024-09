Исследование показало, что анализ голоса может точно определить наличие диабета 2 типа у человека

Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (Annual Meeting of The European Association for the Study of Diabetes) в Мадриде с 9 по 13 сентября, демонстрирует потенциал использования голосового анализа для выявления пациентов с невыявленным диабетом 2 типа (СД2).