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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование показало, что анализ голоса может точно определить наличие диабета 2 типа у человека

Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (Annual Meeting of The European Association for the Study of Diabetes) в Мадриде с 9 по 13 сентября, демонстрирует потенциал использования голосового анализа для выявления пациентов с невыявленным диабетом 2 типа (СД2).

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