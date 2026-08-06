Моди и Нетаньяху обсудили сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер-министры Индии и Израиля, Нарендра Моди и Биньямин Нетаньяху, провели телефонные переговоры, обсудив развитие стратегического партнерства и обменявшись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив намерение укреплять сотрудничество.
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