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В Казань на матч сборной России по футболу приехали болельщики из 47 регионов России

В Казань на матч сборной России по футболу приехали болельщики из 47 регионов России

Из 47 регионов РФ приехали болельщики на матч сборной России по футболу со Словакией. Такие данные получили эксперты «МегаФона» после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на «Ак Барс Арене».

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