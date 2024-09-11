Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Они поставили себе диагноз на всю оставшуюся жизнь... Твари...Два школяра в Ноя...
  • Коля Колянов
    👍🤝Два школяра в Ноя...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Го...ны малолетние, счастье их, что ныне не ВОВ и у власти не большевики, а то повесили бы обоих на ближайших фонарях...Два школяра в Ноя...

США предупредили, что Россия ударит по Украине иранскими ракетами в ближайшие недели

США предупредили, что Россия ударит по Украине иранскими ракетами в ближайшие недели

Россия может ударить по Украине иранскими баллистическими ракетами уже в течение ближайших недель. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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