Собянин: Проект «Активный гражданин» собрал 250 миллионов мнений

Портал скоро отметит свое десятилетие Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что за почти 10 лет работы портала «Активный гражданин» было собрано более 250 млн мнений москвичей по разным вопросам.
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