Необычный участник первой правительственной экспедиции в США

Экспедицию, целью которой стало исследование стратегически важных земель Америки в области рек Миссури и Колумбия, одобрил в 1803 году президент Джефферсон, считавший, что это поспособствует расширению внешней торговли страны.
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