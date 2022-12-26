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Жена Бута заявила, что медобследование не выявило серьезных отклонений в состоянии здоровья мужа

Жена Бута заявила, что медобследование не выявило серьезных отклонений в состоянии здоровья мужа

Алла Бут, жена Виктора Бута, который недавно вернулся в Россию из американской тюрьмы, рассказала, что во время прохождения ряда медицинских обследований специалисты не выявили серьезных отклонений в состоянии здоровья ее мужа, передает ТАСС.

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